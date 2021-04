Pronto soccorso Modica, il sindaco di Pozzallo chiede il potenziamento.

MODICA (di Elisa Montagno) – Il numero dei contagi in provincia di Ragusa è ancora nella fase ascendente. La curva epidemica non accenna a diminuire e mette a dura prova le Unità Operative Ospedaliere.



Non sono soltanto le Terapie Intensive o i reparti Covid a soffrire, ma anche i Pronto Soccorso, che devono fronteggiare una richiesta sanitaria sempre più pressante. Alcuni articoli di stampa, hanno evidenziato la difficile situazione in cui versa il Pronto Soccorso di Modica, in cui operano ormai un numero di medici e di infermieri assolutamente insufficiente.

Occorre porre rimedio a tale situazione, denuncia il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, cercando in tutti modi, di potenziare l’organico di una struttura fondamentale per tutto il comprensorio Modicano.