Vibo Valentia Capitale italiana del libro 2021

ROMA (ITALPRESS) – Vibo Valentia è stata nominata “Capitale italiana del libro” 2021. Ad annunciare la proclamazione il ministro della Cultura, Dario Franceschini, in diretta sul sito del ministero. E’ stato il presidente della giuria, Romano Montroni, a comunicare al ministro Franceschini la città vincitrice, scelta tra le sei finaliste: Ariano Irpino, Caltanissetta, Campobasso, Cesena, Pontremoli e Vibo Valentia. “L’iniziativa della Capitale italiana del libro – ha affermato Franceschini – mette in moto un meccanismo virtuoso che non si esaurira’ in pochi mesi ma produrra’ i suoi effetti nel tempo”. Nella motivazione della scelta letta da Franceschini, si sottolinea come “la citta’ prescelta si e’ distinta per la qualita’ delle iniziative presentate, esposte con una chiarezza in cui si fondono rigore ed entusiasmo. L’idea di base, nell’introduzione del progetto che ha vinto, e’ di far entrare prepotentemente il libro nella vita delle persone. Un concetto che siamo certi verra’ tradotto in comportamenti virtuosi, destinati a lasciare un’impronta duratura. La giuria ha dunque scelto all’unanimita’ come Capitale del libro 2021 la citta’ di Vibo Valentia”. Vibo Valentia, in quanto vincitrice, ricevera’ dal ministero della Cultura, tramite il Centro per il Libro e la Lettura, un contributo pari 500 mila euro per la realizzazione del progetto. “Sono emozionata come non mai. Siamo facendo un grande percorso come amministrazione, per il riscatto della nostra comunità, per portarla avanti. La mia città è sempre stata considerata ultima nelle graduatorie e noi dobbiamo essere orgogliosamente i primi, o comunque concorrere a testa alta, in Italia e nel mondo, perchè Vibo Valentia è una città bella, ricca, piena di patrimonio, di straordinarie bellezze, ma soprattutto di tanta bella gente, che legge, scrive, sa, ha alto il profilo identitario e il senso di appartenenza al luogo”, ha detto la sindaca di Vibo Valentia Maria Limardo, dopo la proclamazione.

07-Mag-21 12:42

