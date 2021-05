Coronavirus, 10.554 nuovi casi e 207 decessi in 24 ore

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – Contagi in discesa in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi, secondo il bollettino del Ministero della Salute sono 10.554 contro i 10.585 di ieri con 328.612 tamponi processati e che fanno scendere il tasso di positività al 3,21%. In calo pure i decessi: 207 (ieri erano stati 258). I guariti sono 15.580 mentre gli attuali positivi scendono a 397.564 con un calo complessivo di 5.238.

Il calo rivelato oggi dal report del Ministero della Salute si evidenzia pure sul fronte ospedaliero: i degenti nei reparti ordinari scendono dai 16.867 di ieri ai 16.331 di oggi, con una riduzione complessiva di 536; più contenuto il calo nelle terapie intensive dove i ricoverati sono 2.253 (-55) con 109 nuovi ingressi, tra i più bassi degli ultimi mesi. In isolamento domiciliare vi sono 378.980 persone. Sul fronte del contagio nelle singole regioni, la Lombardia registra il maggior numero di casi (1.759), seguita da Campania (1.382), e Lazio (1.063).

