Mensa scolastica: da martedi ispezioni giornaliere

MODICA (di Elisa Montagno) – A partire da martedi 11 maggio una ispezione condotta dal DEC del Comune di Modica e da un membro designato dalla commissione Mensa verrà effettuata presso i locali dove si preparano quotidianamente i pasti destinati alle scuole modicane.

Lo ha deciso il Sindaco di concerto con la P.O. Giorgio Paolo Di Giacomo, rispondendo così alle diverse proteste che sono arrivate da parte dei genitori per presunte inadeguatezze nei pasti. “Nelle ultime settimane – commenta il Primo Cittadino – ho ricevuto tante lamentele da parte di genitori preoccupati per la qualità del cibo che viene offerto ai propri figli. Non nascondo la mia preoccupazione per un servizio così importante che non ha mai suscitato proteste ma, anzi, è stato sempre un fiore all’occhiello della nostra scuola. Per tale motivo vogliamo vederci chiaro mandando ogni giorno una ispezione presso i locali della cucina. Tale ispezione avrà il compito di verificare la reale qualità degli alimenti utilizzati. Potranno parteciparvi, oltre al referente comunale del servizio, un membro indicato dalla Commissione Mensa (cinque rappresentanti dei genitori e cinque docenti dei cinque istituti comunali). Approfitto dell’occasione per invitare ufficialmente anche i componenti dell’opposizione che in settimana si sono interessati alla problematica, a far parte di questa delegazione e constatare di persona quanto si fa nella mensa”.