Modica, giovane 21enne cade dal trattatore e muore

MODICA Un ventunenne di Modica e’ morto a seguito di un incidente stradale avvenuto stamattina, intorno alle 9 in contrada Zappulla in territrorio di Modica. Il giovane, che non era solo, sarebbe stato sbalzato dal trattore che stava percorrendo un tratto di strada di campagna . Sul posto oltre ai soccorsi, anche il personale del commissariato di Polizia di Modica e della Polizia stradale sul posto per i rilievi. La dinamica e’ al vaglio degli investigatori.

