L’Anffas di Modica chiede di annullare nuovo bando per l’accreditamento

MODICA (Di Giulia Di Martino)- L’Anffas Modica stigmatizza la scelta del Comune di Scicli di non coinvolgere il mondo del terzo settore in generale nella redazione del nuovo bando per l’accreditamento.

Un coinvolgimento che, tra l’altro, prende le mosse dalla nuova legge sulla riforma del terzo settore in cui si parla chiaramente di co-progettazione. “Leggendo il bando – sottolinea il presidente di Anffas Modica, Giovanni Provvidenza – si fa evince che si fa riferimento anche all’accreditamento dei centri diurni per disabili. E, però, si evince che chi dirige l’ente locale non conosca la parte burocratica di come funzioni un accreditamento per queste strutture”. Secondo lo stesso provvidenza l’amministrazione comunale di Scicli “non ha mai ascoltato le realtà presenti nell’ambito cittadino ma anche quelle che non sono presenti e che, però, pur agendo all’esterno del territorio comunale, si occupano di persone residenti a Scicli”.