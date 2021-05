Esitato il nuovo Piano occupazionale del Libero Consorzio ibleo

Posted in attualità Sicilia onby

RAGUSA (di Enzo Alabiso) – Significativi passi avanti nell’ottica dell’azione di riprogrammazione del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Il Commissario Straordinario Salvatore Piazza ha infatti approvato, con delibera con i poteri della Giunta, il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2021.

L’importante atto consentirà di lanciare i concorsi per coprire i posti vacanti, sopratutto nel settore tecnico che risulta ormai carente alla luce dei vari pensionamenti registrati nel corso dell’ultimo anno.

Nel corso della seduta di Giunta, alla quale hanno partecipato tutti i dirigenti, tra le altre cose si è discusso della ristrutturazione interna dell’ente su proposta del segretario generale. L’atto illustrato delinea una nuova struttura organizzativa: si conferma la suddivisione in sette settori e due staff con una riprogrammazione delle competenze all’interno di tutti i settori proprio per dare modo ai dirigenti di ottimizzare le rispettive risorse di personale, avviando una suddivisione delle competenze per un migliore assetto organizzativo.