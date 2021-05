“Rifioriamo insieme”, iniziativa della Pro Loco

Posted in attualità Sicilia onby

SCICLI (Di Giulia Di Martino) – “Rifioriamo insieme” è il titolo di una iniziativa della Pro Loco per dare un contributo al rilancio turistico della città. La manifestazione, promossa dalla associazione Pro Loco insieme a “Patto di Scicli per l’ambiente” e il Comune di Scicli, prevista a maggio e giugno, punta sul decoro urbano all’insegna dell’ambiente, del verde e dei colori.

Abbellire balconi, davanzali, esercizi commerciali e vicoli della città con piante e fiori per festeggiare la bella stagione e l’arrivo dei nuovi turisti alla ricerca della bellezza della città. La manifestazione è stata pensata come un concorso a premi cui i principali vivai florovivaistici e negozi di fiori della città hanno dato il proprio sostegno garantendo i premi per la manifestazione. Al concorso ci si può iscrivere gratuitamente e la partecipazione, oltre all’adesione alla manifestazione, rappresenta un gesto di attenzione verso la città che, dopo le restrizioni derivanti dalla pandemia, ciascuno dei residenti può promuovere con l’obiettivo comune di rilanciare le bellezze dei centri d’interesse turistico attraverso il decoro degli spazzi che si affacciano sulle vie pubbliche .