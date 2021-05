Santa Croce, il consiglio comunale allontana il dissesto finanziario

SANTA CROCE CAMERINA (Di Giulia Di Martino) – Alla fine ha prevalso il buon senso, non di tutti, ma della maggior parte dei consiglieri comunali di Santa Croce Camerina. Nell’ultimo consiglio comunale, sabato scorso, sono state revocate, con 6 voti favorevoli e 3 contrari, le due delibere dell’Amministrazione relative all’abbattimento delle aliquote Imu e dell’addizionale Irpef.

Infatti secondo il ragioniere capo del Comune di Santa Croce, Bruno Busacca, la conferma dei “tagli” avrebbe portato il Comune al dissesto. Durante la civica assise non sono mancate le posizioni politiche definite ostruzioniste da parte di qualche consigliere di opposizione, tanto che anche il Presidente del consiglio Piero Mandarà con un elevato senso critico e civico, definisce l’ultima seduta ‘indecorosa’ per la città. Un sospiro di sollievo per la città, già pronta ad avviarsi verso il peggio, verso il dissesto finanziario con tutto ciò che ne conseguiva. Il senso di responsabilità politica ha, non solo, scongiurato l’aumento della tassazione, ma è stato votato favorevolmente anche il regolamento della TOSAP per consentire ai commercianti di avviare al meglio le proprie attività commerciali.