A Milo l’ultimo saluto a Franco Battiato, funerali in forma privata

CATANIA (ITALPRESS) – Funerali in forma privata a Milo, piccolo comune alle Falde dell’Etna, dove si è spento all’età di 76 anni dopo una lunga malattia il “maestro” Franco Battiato. Il rito funebre è officiato da padre Orazio Barbarino con don Giudalberto Bormolini. Per volere dei familiari, l’ultimo saluto al cantautore siciliano si svolge con pochi intimi, all’interno della cappella privata di Villa Grazia, in contrada Praino, la sua residenza. Fuori dalla villa, in perfetto stile siciliano, tante troupe televisive, fan, vicini di casa e conoscenti che stazionano in modo silenzioso e discreto. Diversi gli artisti che hanno dato l’ultimo saluto a Franco Battiato, tra questi Carmen Consoli, Alice, Luca Madonia e Giovanni Caccamo.

(ITALPRESS).

fag/mgg/red

19-Mag-21 14:48

Fonte: Italpress