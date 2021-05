Doppietta Ferrari in Fp2 Monaco, Leclerc precede Sainz

Terzo Hamilton, quarto posto per la Red Bull di Max Verstappen, seguito dall’altra Mercedes di Valtteri Bottas.

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – La Ferrari brilla nella seconda sessione di libere nel Gran Premio di Monaco. Sul circuito di Montecarlo, il padrone di casa Charles Leclerc piazza il giro più veloce in 1’11″684 e chiude davanti al compagno di scuderia, Carlos Sainz (+0″112). Il monegasco recupera terreno dopo le FP1 terminate anzitempo per un problema alla trasmissione e accumula quasi quattro decimi di vantaggio sull’iridato Lewis Hamilton, terzo al volante della Mercedes. Quarto posto per la Red Bull di Max Verstappen, seguito dall’altra Mercedes di Valtteri Bottas. Completano la top-10 Landro Norris (McLaren), Pierre Gasly (AlphaTauri), Sergio Perez (Red Bull), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) e Sebastian Vettel (Aston Martin). Nel finale di sessione bandiera rossa per l’incidente di Mick Schumacher con la sua Haas che lascia qualche detrito in pista. Venerdì tradizionale giorno di riposo per la Formula 1, che tornerà in pista sabato con le FP3 alle 12 e le qualifiche dalle 15.

