Suolo pubblico, Ammatuna incontra Fipe e Confcommercio

POZZALLO (di Elisa Montagno) – Il presidente di Confcommercio Pozzallo, Giuseppe Cassisi, unitamente a una delegazione degli associati della Fipe sezionale, guidata dal presidente Daniele Agosta, hanno incontrato, a palazzo di Città, il sindaco Roberto Ammatuna, l’assessore comunale al Turismo Peppe Privitera, alla presenza del comandante della polizia locale. Numerosi gli operatori presenti, nel rispetto delle norme anticovid.

Il confronto è stato imperniato sulla regolamentazione della occupazione del suolo pubblico. E’ stato il primo cittadino a richiedere l’appuntamento al fine di concordare insieme i vari aspetti legati alla delicata questione sentendo anche il parere dell’associazione di categoria. “Riteniamo – ha sottolineato Ammatuna – che il buon senso debba prevalere su tutto. Capiamo la difficoltà della situazione e la voglia di lavorare che le attività hanno ma non si può rischiare di fare sfociare il tutto nell’anarchia più selvaggia. Per questo motivo, è stato deciso di non predisporre alcun regolamento, lasciando liberi gli operatori di provvedere ma, allo stesso tempo, di curare loro stessi il buon senso estetico”. Il presidente Cassisi ha rilevato: “Sarà nostra cura, anche attraverso un confronto continuo con l’Amministrazione, comprendere quale la scelta migliore. Tutto ciò per evitare provvedimenti sanzionistici e malumori da parte di entrambe le parti. Dobbiamo lavorare in sintonia”. Sono stati affrontati anche problemi specifici legati alla viabilità e alla differenziata. La linea del confronto reciproco sembra, dunque, essere quella su cui si intende fare affidamento. Già previsti altri appuntamenti in futuro per cercare di comprendere come si evolverà la stagione e quali le eventuali criticità da sanare.