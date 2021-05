ROMA (ITALPRESS) – I Maneskin hanno vinto l’Eurovision Song Contest 2021. Con “Zitti e Buoni” hanno ottenuto 524 punti superando grazie al televoto la Francia, seconda con 499 e la Svizzera con 432. Nell’esibizione dopo la vittoria i Maneskin hanno cantato la versione non censurata. Per la musica italiana è il terzo successo dopo quello di Gigliola Cinquetti nel 1964 con Non ho l’eta (per amarti) e nel 1990 Toto Cutugno con Insieme: 1992.

(ITALPRESS).

tvi/red

23-Mag-21 01:15

Fonte: Italpress