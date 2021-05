Stabilizzazione ASU, confronto Sindaco-sindacati

MODICA (Di Giulia Di Martino) -A Palazzo San Domenico di Modica è stata affrontata la questione relativa alla stabilizzazione dei lavoratori ASU al Comune. Nei giorni scorsi c’è stato un confronto tra il sindaco Ignazio Abbate e la Cisl funzione pubblica.

Per il sindaco Abbate si è trattato del primo incontro in assoluto con una organizzazione sindacale su un tema ritenuto molto importante per i contenuti riportati dalla normativa di riferimento. Il capo dell’amministrazione comunale ha assicurato i sindacalisti che, passo dopo passo, seguirà la vicenda e continuerà ad essere vigile per garantire serenità e dignità lavorativa.