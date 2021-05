Vaccini e nuovi hub in Sicilia

SCICLI (Di Giulia Di Martino)- Giornata intensa quella di ieri per il presidente della Regione Nello Musumeci in quello che potremmo definire “il fronte degli hub vaccinali”. Intanto all’hub della Fiera di Palermo, assieme alle altre autorità, ha accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella Il governatore ha accompagnato il capo dello Stato all’interno della struttura allestita nel padiglione 20 e dedicata alle vaccinazioni.

Sabato l’hub aveva raggiunto il nuovo record di 6.200 somministrazioni giornaliere; Musumeci prima ha sottolineato come la Sicilia si sia intestata un’iniziativa, poi ripetuta in altre parti d’Italia, per dare la possibilità di assicurare il vaccino ai senza tetto, ai senza fissa dimora, a coloro che neanche sapevano di averne diritto poi ha rivendicato come da qualche giorno la Sicilia abbia superato la media nazionale in termini di somministrazioni e adesso nella nostra Regione si attende una gran quantità di dosi per continuare in estate l’opera di immunizzazione e mettere al sicuro almeno il 70% della popolazione e avere la immunità di gregge. Un concetto ribadito nel pomeriggio nella doppia tappa negli hub vaccinali del Messinese: il governatore ha inaugurato prima l’hub allestito al Palatenda di piazza Annunziatella a Brolo poi ha fatto visita all’hub realizzato nel parcheggio Lumbi di Taormina.