Berrettini, Sinner, Musetti e Cecchinato al 3° turno Roland Garros

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Marco Cecchinato approdano al terzo turno del Roland Garros, secondo Slam della stagione. Il tennista romano, nono favorito del torneo, ha battuto nettamente in tre set l’argentino Coria, numero 94 Atp: 6-3 6-3 6-2 il punteggio. Berrettini se la vedrà ora col sudcoreano Soonwoo Kwon, che si è imposto in tre set (6-4 7-5 7-5) su Andreas Seppi. Sinner, numero 18 del tabellone, si è invece aggiudicato il derby italiano con Gianluca Mager per 6-1 7-5 3-6 6-3 e affronterà per un posto negli ottavi Mikael Ymer. Lo svedese, numero 105 del mondo, ha eliminato Gael Monfils, 14esima testa di serie, per 6-0 2-6 6-4 6-3. Precedenti in parità: successo di Sinner alle Next Gen Atp Finals di Milano nel 2019 e vittoria di Ymer a Montpellier lo scorso anno. Avanti anche Lorenzo Musetti e Marco Cecchinato, che al 3° turno daranno vita a un altro derby tricolore: il 19enne di Carrara si è sbarazzato in tre set, 7-5 6-3 6-2, del giapponese Yoshihito Nishioka, reduce dal successo su Tsonga all’esordio, mentre il siciliano ha superato in quattro parziali, 6-4 6-1 3-6 6-1, l’australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 21 del torneo. Tra i favoriti avanzano Djokovic (6-3 6-2 6-4 a Cuevas) e Federer (6-2 2-6 7-6 6-2 a Cilic).

Già senza azzurre il tabellone femminile: dopo Martina Trevisan, cadono anche Camila Giorgi e Jasmine Paolini. La 29enne di Macerata è stata battuta 7-5 1-6 6-2 dalla russa Varvara Gracheva, mentre Paolini si è arresa per 6-2 6-3 alla 25enne greca Maria Sakkari, numero 18 Wta e 17 del seeding. Intanto il torneo femminile ha perso la numero uno al mondo: Ashleigh Barty si è ritirata per un problema fisico durante il match di secondo turno contro la polacca Magda Linette, numero 45 Wta, che era avanti 6-1 2-2 nel punteggio.

(ITALPRESS).

pal/gm/red

03-Giu-21 19:01

Fonte: Italpress