Comunali, Meloni “Non capisco i rinvii sulle candidature”

ROMA (ITALPRESS) – “Io sui sindaci chiedo solo di decidere, penso che ci siano le condizioni per fare bene e questo continuo rimandare comincio a non comprenderlo più. Credo che scegliere dei candidati sindaci e partire con la campagna elettorale sia una priorità. E’ il rinvio sine die che comincio a non capire più e non lo dico con polemica ma con il cuore in mano chiedendo agli alleati, ai quali voglio un gran bene, di decidere”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a Fuori dal Coro su Rete4. “Cinque anni fa non abbiamo trovato una soluzione e l’hanno pagata i romani, oggi Roma è allagata. Penso che Michetti sia un’ottima proposta ma se qualcuno ne ha una migliore la faccia, basta che decidiamo”, ha aggiunto.

08-Giu-21 19:29

Fonte: Italpress