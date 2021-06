Caffè Letterario Quasimodo dedicato a Dante

MODICA (di Elisa Montagno) – Una serata ricca di poesia, letteratura, arte, musica quella di sabato sera al Caffè Letteario Quasimodo di Modica, svoltasi nell’Atrio Comunale.

Dopo il saluto dell’assessore alla Cultura, Maria Monisteri, l’appuntamento è stato caratterizzato da un coinvolgente e appassionato intervento di Antonio Borromenti, che si è soffermato, tra l’altro, con commenti puntuali, sia sul canto V dell’ Inferno che su versi del Purgatorio facendo cogliere la grande attualità della Divina Commedia e affermando che essa non è rappresentazione dell’aldilà, ma panorama della società terrena.

La lettura di alcuni canti della Divina Commedia a cura di Daniele Voi e l’esposizione di quadri dei pittori iblei Guido Cicero, Rosanna Criscione, Rita Iacono, Emanuela Iemmolo, Anna Ottaviano e Giuseppe Spalla, che fanno parte dei 333 artisti della Collettiva Nazionale itinerante sulla Divina Commedia che sarà inaugurata il prossimo 10 luglio, hanno reso vivace e ricco l’appuntamento. I pittori hannno esposto opere centrate su Beatrice, Paolo e Francesca, Manfredi, Dante: il guelfo bianco tra neri e altre tematiche legate a versi della Divina Commedia.



Nel corso della serata si sono tenuti due collegamenti streaming con Milano per interloquire con lo storico e critico d’arte Giorgio Gregorio Grasso, curatore della Collettiva Nazionale itinerante che toccherà diverse città italiane (Firenze, Mantova, Ravenna, Matera etcc) e con Mantova, con il M° Filippo Lui, compositore musicale di due video poesie: “Ode a Dante”, composta da Domenico Pisana, e “Pentimento” di Antonella Monaca. Molto belli e applauditi gli intermezzi musicali del Duo “Corde enigmatiche”, composto dal Direttore artistico del Caffè Quasimodo , M° Lino Gatto, e M° Fabio Rizza (Arpa) modicano, che ha frequentato il Conservatorio “Verdi” di Como e il Conservatorio Arrigo Boito di Parma, ove ha conseguito la laurea in Arpa, e che si è esibito nel dicembre del 2017 a Tokyo, nel gennaio 2020 in Lettonia, e come solista al Festival Internazionale Celtica a Courmayeur, in Valle d’Aosta, e presso la Sala Corelli del Teatro Dante Alighieri di Ravenna. Di recente ha pubblicato “Tre Brani Magici” e “Luci di Venezia”, quest’ultimo è stato eseguito per il Festival Internazionale di Edimburgo dal Maestro d’Arpa del conservatorio di Manchester.