Parte la stagione elettiva della CNA territoriale di Ragusa

RAGUSA (di Enzo Alabiso) – Sarà avviata venerdì 11 giugno la stagione elettiva della Cna territoriale di Ragusa. Stagione che andrà avanti fino a metà luglio, con appuntamenti che riguarderanno il rinnovo degli assetti organizzativi dei vari mestieri e che culminerà poi l’11 settembre con l’assemblea elettiva territoriale nel corso della quale si procederà al rinnovo dei vertici dell’associazione. L’occasione fornita dalle assemblee consentirà di svolgere un confronto a tutto campo sulle problematiche di settore che interessano le piccole e medie imprese impegnate in questa fase a cercare di organizzare la ripartenza e ad uscire definitivamente dalla condizione di difficoltà dettata dall’emergenza sanitaria. Il primo appuntamento in programma riguarda l’assemblea dei restauratori fissata in presenza nella sede Cna di via Psaumida.

Tutti i successivi appuntamenti, invece, si svolgeranno in videoconferenza. “La nostra stagione elettiva – chiarisce il presidente territoriale Cna Ragusa, Giuseppe Santocono – cade in un momento storico molto delicato per la vita delle imprese e per l’economia della nostra area in particolare. Ci aspettiamo un grande momento di riflessione interna su ciò che è stato fatto e, soprattutto, sulle prospettive da concretizzare per il prossimo futuro. Stiamo parlando di prospettive di fondamentale importanza visto che la Cna, così come è sempre accaduto nel corso degli anni, intende continuare a svolgere un ruolo di primo piano per contribuire ad incidere sulle scelte attinenti lo sviluppo economico del territorio, a maggior ragione adesso che occorrerà confrontarsi con le risorse economiche provenienti dal Recovery plan. Cercheremo di portare avanti le istanze di un’area che ha pagato in maniera profonda i prezzi della crisi e che cerca di riprendersi, sfruttando al meglio le performance di un territorio che, negli anni scorsi, era invidiato da tutti. Occorrono segnali vitali nella direzione da tutti auspicata, a cominciare da quella delle infrastrutture. La stagione elettiva, nei suoi vari momenti, dovrà fornirci spunti molto importanti anche per discutere di un progetto complessivo del territorio”. Il segretario territoriale Cna Ragusa, Giovanni Brancati, facendo riferimento alla stagione elettiva, parla di un “momento destinato a definire gli assetti dell’associazione, nelle sue molteplici espressioni, per i prossimi quattro anni, fornendo le linee guida di un’azione che dovrà essere sempre più orientata, ancora di più rispetto a questi ultimi mesi considerata la gravità dell’emergenza sanitaria che ci siamo visti costretti ad affrontare, a percepire le esigenze delle piccole e medie imprese e ad interpretarle al fine di dare loro ampia attuazione nei tavoli decisionali. In coincidenza con l’espletamento della nostra fase elettiva, auspichiamo che possa articolarsi un nuovo panorama in termini di rilancio e di crescita economica per l’area iblea”.