Amministrative, Conte “Alleanze con Pd dove possibile”

NAPOLI (ITALPRESS) – Per le elezioni amministrative “è normale continuare il dialogo con il Pd. Laddove non è possibile stringere delle alleanze non mi straccio le vesti. Penso che bisogna rafforzare queste intese ma laddove è possibile”. Così il capo politico in pectore del M5s Giuseppe Conte, nel corso di una iniziativa elettorale a Napoli a sostegno del candidato sindaco Gaetano Manfredi, risponde alla domanda di un cronista. A proposito del doppio mandato aggiunge: “Deciderò quando il tema andrà affrontato e poi sarà presa una decisione insieme con tutta la comunità 5 stelle”.

Il Patto per Napoli “non è esclusivo tra le forze politiche che lo hanno sottoscritto. Anche le forze di centrodestra devono sottoscriverlo se amano Napoli”.

15-Giu-21 17:48

