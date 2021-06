Confronto sulla riqualificazione della ex S.R 100 LR

RAGUSA (di Elisa Montagno) – Un confronto sulla riqualificazione della ex S.R 100 che collega i territori delle province di Ragusa, Siracusa e Catania.

Questo l’oggetto dell’incontro presso la sede di viale del Fante del Libero Consorzio Comunale di Ragusa tra il Commissario straordinario Salvatore Piazza, l’onorevole Giorgio Assenza ed il sindaco di Monterosso Almo Salvatore Pagano. “Si tratta di una strada di interesse interprovinciale – ha dichiarato il Commissario Piazza – che necessita di interventi. Stiamo dando corso alla predisposizione degli atti per poterla rimetterla in sesto, dopo anni di mancata manutenzione, sopratutto nella parte Nord del fronte etneo. Abbiamo in tal senso avuto positive interlocuzioni sia col commissario del LCC di Siracusa che con il sindaco dell’area metropolitana di Catania che hanno dato disponibilità a collaborare per il perfezionamento di tutti gli atti”.

“Per quando riguarda la parte ragusana – ha proseguito Piazza, coadiuvato dal dirigente provinciale Carlo Sinatra – c’è già uno studio di fattibilità che consegneremo all’onorevole Assenza per essere inserito nell’eventuale finanziamento regionale”.

L’onorevole Giorgio Assenza ha inoltre evidenziato: “l’impegno della Provincia a dare avvio ad una operazione di manutenzione di alcune strade di propria competenza all’interno del territorio di Monterosso Almo”.

Il sindaco Pagano, affiancato dall’assessore alla Viabilità esterna Giacomo Mazzarello e dal dirigente di Diventerà Bellissima Paolo Canzonieri, ha espresso soddisfazione per i passi avanti riscontrati in un percorso da tempo sollecitato.